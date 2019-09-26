» بإطلالة صادمة.. متابعون لـ فنانة شهيرة: "غلبتي رانيا يوسف"

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نجلاء بدر
نجلاء بدر

متابعات-علا خطاب

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أثارت إطلالة الفنانة، نجلاء بدر، من مهرجان الجونة السينمائي، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا اعتبرها البعض تخطت الفنانة رانيا يوسف في جرأة إطلالتها.

وحلت نجلاء بدر بالفيديو بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا طويلاً باللون الفضى اللامع، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها وبحزام أسود حول منطقة الخصر.

وحرصت علي مداعبة المصورين بخفة دمها وحركاتها العفوية أثناء وقفتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

ولقي الفيديو ردودًا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ومنها "اية الجمال ده" و"إناقة وخفة دم" و"حلو الفستان المقلوع ده" و "دا انتي غلبتي رانيا يوسف".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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