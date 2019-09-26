حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

26 سبتمبر 2019 - 10:29 ص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ وفاة الطفلة جنة التي تعرضت للتعذيب من جدتها بمناطق حساسة على غير الحقيقة، حيث أجرى أطباء مستشفى المنصورة العام الجديد عملية بتر لساق للطفلة بعد إصابتها بغرغرينا في الساق وفي مناطق حساسة.





كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، وتحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد.





بالانتقال وسؤال جد الطفلة لوالدها، ويدعي «س. ح»، 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى «صفاء ع. ع»، 41 سنة، ربة منزل، بالتعدى عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة وكى الطفلة بعد تبولها لاإراديا.





وبالفحص تبين أن الجدة كانت تسخن آلة حادة «شقرف» على النار وتضعه على مناطق مختلفة من جسد الطفلة وظهرت آثار التعذيب على ظهرها وعلى رجلها وفي أماكن حساسة، كما ظهرت بعض الحروق القديمة في أماكن متفرقة بجسمها.









وأكد تقرير مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولى» أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركز باعتداء من آخرين، وبالكشف الطبى الظاهرى تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلى الأيسر، كما يوجد آثار سحاجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة.







