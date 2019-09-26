"البدرى" يرفض خوض ودية الأرجنتين

26 سبتمبر 2019 - 01:02 م

قال حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، إن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تلقت عرضًا لمواجهة البرازيل، ولم يكن هناك جهاز فنى موجود، وبالتالى تم رفض العرض.

وأضاف "البدرى"، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن، تلقينا عرضًا لمواجهة الأرجنتين ولكننا رفضنا العرض لحاجة المنتخب لمواجهة منتخب أفريقى، بسبب ارتباطنا بمواجهة كينيا فى المرحلة المقبلة.

وتابع المدير الفنى لمنتخب مصر" "ندرس تنظيم مباراة ودية فى الفترة المقبلة سنعلن عنها خلال ساعات".