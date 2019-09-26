الداخلية: الإفراج عن 403 من نزلاء السجون

26 سبتمبر 2019 - 01:06 م

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن عدد من المستحقين من نزلاء السجون، حيث تم الإفراج بالعفو عن 146 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى لعام 2019م والإفراج الشرطى عن 257 نزيلا.





يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م).



فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (146) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .





كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (257) نزيلاً إفراجاً شرطياً.



