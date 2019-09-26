تصدعات للمساجد وقطع للاتصالات.. زلزال قوي يضرب إسطنبول

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وكالات - الدويني فولي
"اللهم إنا نعوذ بك أن نُغتال من تحتنا" pic.twitter.com/L2KCYtTF7O
— الرادع التركي (@RD_turk) September 26, 2019
"اللهم إنا نعوذ بك أن نُغتال من تحتنا" pic.twitter.com/L2KCYtTF7O
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