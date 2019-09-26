» غير متوقع.. يبنى منزله من المخلفات بأكتوبر

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مهرجان الجونة

عمر حسن يوسف

قرر المصرى تيمور الحديدى الخروج على المألوف، ويجعل البيئة فى المقام الأول أثناء اختياره للتصميم ومواد البناء التى استخدمها فى بناء منزله.

ورغم دراسته لإدارة الأعمال، إلا أن حبه للطبيعة جعله يعمل فى مجال البيئة والطاقة، ليكون عمله مرتبطاً بخدمة البيئة والمحافظة عليها.

وأوضح الحديدي أنه قرر أن يبدأ التغيير بنفسه، من خلال بناء منزله الذى يقع فى منطقة الشيخ زايد فى مدينة 6 أكتوبر، بطريقة صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد الطبيعية والمخلفات المُعاد تدويرها، وفقا لما نشر بـ "العربية".  

ويضيف لم يكن من السهل إقناع العاملين على البناء بالفكرة، حيث أشار الحديدي إلى أن أحد شروط البناء التى حرص على تنفيذها هى أن لا يكون هناك أى أسوار تحيط بالمنزل، وأن لا يتم قطع أى أشجار أو نباتات من الأرض، كما احتفظ بالحيوانات الأليفة التي كانت تعيش فى هذا المكان وشجعه بناء متميز على تنفيذ الفكرة على أرض الواقع.

واستخدم «الحديدي» البلاستيك ليكون أول المواد المُعاد تدويرها، حيث استخدم أكثر من 3000 زجاجة بلاستيكية مملوءة بالرمال، لتكون بديلاً للطوب، بالإضافة إلى استخدام بعض الأخشاب القديمة لتزيين المبنى.

واستطاع الحديدي أن يبني مسرحا صغيرا في منزله باستخدام الحجر الجيري، موضحا  أن الحجر الجيرى من الأحجار الطبيعية التى تتميز بعزل الحرارة، كما أنها صديقة للبيئة.

وفي نهاية حديثه، قال الحديدي إن الحفاظ على الطاقة والحد من استهلاك المحروقات أحد أهم الأهداف التي يتجه العالم إلى تطبيقها من خلال الطاقة النظيفة وإعادة التدوير وهو ما يحاول تنفيذه على أرض الواقع.



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