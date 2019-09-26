» نجل فنان شهير: "مهرجان الجونة أساء لوالدي"

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حسن يوسف ونجله
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متابعات-علا خطاب

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كشف الفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف، عن إساءة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، لوالده وعدم احترام تاريخه الفني .

‏ نشر عمر حسن يوسف، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، منشور عبر فيه عن استياءه قال فيه: "حاجة تضحك جدا لما ‏القائمين على مهرجان الجونة يكلموا حسن يوسف، عشان يعزموه بعد ما كانوا أول دورتين ناسيين يعزموه أصلا، يتقال له ‏حضرتك الأوضة بتاعتك هتبقى مشتركة، عشان الأود مش كفاية، ولما رفض لغوا الدعوة".‏

تابع عمر حسن يوسف: "حاجة كمان تحزن لما تبقى المعاملة دي جاية من مهرجان بلدك اللي هما تقريبًا مش عارفين قيمة ‏وتاريخ حسن يوسف في الفن، بس الحمد لله لما بيبقى في مهرجانات كبيرة في بلاد عربية تانية، والله المعاملة والتقدير بيبقوا ‏أحسن من هنا بكتير".‏

في المقابل، برر المهرجان هذا الأمر بكون الغرف الخاصة بالضيوف غير كافية.

يذكر أن عمر حسن يوسف شارك في رمضان 2018 في مسلسل "بالحجم العائلي" مع يحيى الفخراني وميرفت أمين وأحمد ‏مجدي ويسرا اللوزي وعدد من النجوم ‎.‎

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما .


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