رواد سوق شعبي يطبّقون حد السرقة على لص.. ماذا حدث

26 سبتمبر 2019 - 02:43 م

تدخلت الشرطة المغربية في اللحظة الأخيرة، حيث أنقذت لصًا من قطع يده على يد رواد سوق شعبي.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتيسة بإقليم تاونات، أوقفت أمس الأربعاء، شخصًا يشتبه في اقترافه للسرقة بالنشل من داخل سوق أربعاء تيسة، عقب تمكنها من تخليصه من رواد السوق، الذين كانوا بصدد القصاص منه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس عن مصادر فإن المشتبه فيه، الذي ينحدر من مدينة ميدلت، متزوج وأب لطفل واحد، حيث تم ضبطه متلبسًا بسرقة مبلغ مالي يعود لفلاح ينحدر من المنطقة، منوهة بأن عددًا كبيرًا من رواد السوق تعقبوه حين لاذ بالفرار، قبل أن يقبضوا عليه ويشلوا حركته.

ومن حسن حظ اللص فإن عناصر الدرك الملكي، كانت قريبة من المكان، حيث أنقذت المشتبه فيه من أن يتعرض لإصابات خطيرة.

يذكر أن المشتبه فيه، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة وصاحب سوابق عديدة في مجال السرقة، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.