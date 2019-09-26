«بن سلمان»: أعلن مسئوليتي الكاملة عن مقتل «خاشقجي»

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أحمد سالم - متابعات

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واشنطن بوست

جمال خاشقجي

محمد بن سلمان

بن سلمان

ولي عهد السعودية

أجرى الأمير محمد بن سلمان، حوارًا مع شبكة تليفزيونية أمريكية، أكد في تحمله كامل المسئولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أكتوبر الماضي.

وقال ولي العهد السعودي في الحوار: “حدث هذا في ظل ولايتي، وأنا أتحمل كامل المسؤولية”، لافتًا إلى أن قتل خاشقجي تم دون علمه.

ونشرت الشبكة جزء من اللقاء الذي يحمل عنوان “The Crown Prince of Saudi Arabia ”، والذي سيذاع في الأول من أكتوبر القادم.

ورد محمد بن سلمان، رده على سؤال “كيف قتل خاشقجي دون علمك”، حيث قال “لدينا 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف”.

وعلق ولي العهد السعودي، على استخدام طائرة حكومية في تنفيذ عملية اغتيال خاشقجي، وقال: “لدي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للقيام بذلك”.

وفي سياق متصل، علق موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الحساب الشخصي لمستشار الملك السعودي السابق، سعود القحطاني، أحد المتهمين في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، أصدر أمرًا في أكتوبر 2018 بإعفاء القحطاني من منصبه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في قضية خاشقجي.

وذكرت وكالة أنباء “رويترز” في وقت سابق، أن موقع “تويتر” علق حساب سعود القحطاني، الجمعة الماضية، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة "واشنطن بوست".

وفي وقت سابق، سلطت صحيفة “واشنطن بوست”، الضوء على سعود القحطاني، المستشار الملكي السابق في السعودية، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، وأحد أبرز المتهمين في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، والذى أكدت أنه اختفى عن الأنظار.

وأكدت الصحيفة أن السلطات لن تقول أين هو سعود القحطاني، ملمحةً إلى أنه شوهد مؤخرًا في مدينة جده الساحلية، كما قال أحد السكان، وفي مكاتب الديوان الملكي العاصمة الرياض، وفقًا لشخص يعمل مع الحكومة.


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