النقل تحسم الجدل حول زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

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حسن علام- متابعات

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وزارة النقل

تذاكر القطارات

نفت وزارة النقل في بيان اليوم، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى، عن دراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت، مؤكدة أنه لا توجد نية لزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات، خلال الوقت الراهن.

 

وأضافت الوزارة، أن أسعار التذاكر كما هى ولن يطرأ عليها أى زيادة، كما أن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكل الفئات بدون أى تغيير أو زيادة، وكافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هى ولن يطرأ عليها أى تغيير أو زيادة، والعمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة قطاعات النقل بمصر.



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