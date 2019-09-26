» قرار صادم لمهاجم الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال

26 سبتمبر 2019 - 08:01 م

كشف الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بقيادة الألماني جرونوت روهر، القائمة التى سيخوض بها مواجهة منتخب البرازيل الودية، والمقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولية.

واستدعى المدرب الألمانى روهر، 23 لاعبا من نجوم المنتخب النيجيرى، لخوض المواجهة القوية أمام نظيره منتخب البرازيل، والمقرر اقامتها فى سنغافورة.

ولم تشهد اختيارات المدرب أجايى نجم الأهلى على الرغم من تألقه فى مواجهة السوبر أمام الزمالك وتسجيله هدفين، فيما لم تشهد القائمة أى مفاجآت تذكر، بتواجد كل من اليكس ايوبى نجم إيفرتون، وولفريد نديدى لاعب ليستر سيتى، ونجم فياريال الصاعد صامويل شوكويزى.

وكان منتخب نيجيريا قد حصل على المركز الثالث فى بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر يونيو ويوليو الماضيين.