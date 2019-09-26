شاهد.. "نانسي عجرم" تصدم الجمهور بهذه الصورة

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انستجرام

الجمهور

نانسي عجرم

مهرجان الجونة

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمتابعيها، عن مفاجأة متعلقة بطول قامتها، وذلك بصورة جديدة لها مع زوجها.

وشاركت عجرم صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، ووقفت نانسي على مقعد خشبي، ما ‏جعلها ترتفع عن سطح الأرض وتبدو أطول من زوجها، ثم سألت جمهورها مازحة: "مين أطول".‏

على جانب آخر، احتفلت نانسي عجرم قبل أيام بمعمودية ابنتها الصغرى ليا من زوجها طبيب الأسنان فادي ‏الهاشم، والتي استقبلتها في بداية شهر فبراير الماضي، وأهدتها أغنية فور ولادتها ‎.‎

يشار إلى أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم منذ 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا ‎.‎

شاهد..

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