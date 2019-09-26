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مقتل سائق توك توك بسبب معاكسة فتاة

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حسن علام- متابعات

سلاح ابيض

سائق توكتوك

طالبت نيابة المعصرة، رجال المباحث بسرعة ضبط عاطل، طعن سائق توك توك بسلاح ابيض بسبب معاكسة فتاة بمنطقة المعصرة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وعثر على جثة "ع.ش"، 22 سنة، سائق توك توك، مصاب بطعنة نافذة.


 وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين 3 شباب بينهم المجنى عليه بسبب معاكسة فتاة، فقام على أثرها أحدهم ويدعى "م. ر"، 19 سنة، بطعنه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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