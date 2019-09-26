أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على سؤال: ما حكم شراء شهادة الخبرة بالمال دون العمل في هذا المجال؟.





وقالت اللجنة: إن شراء شهادات الخبرة أو الحصول عليها بغير حق، كأن يأخذ شهادة خبرة بعام أو أكثر بأنه يعمل في مجال كذا دون أن يعمل فيه أو يتقنه لا يجوز، لأن ذلك من الكذب والغش، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" [التوبة:119]، وقال صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" الترمذي (1352) وقد اشترط صاحب العمل على من يتقدم إليه أن يأتي بشهادة خبرة، فلا يجوز مخالفة الشرط، والله تعالى أعلم".





