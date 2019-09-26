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الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية

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البطولة العربية

العربي الكويتي

حجز فريق الاتحاد السكندرى تأهلا مستحقًا إلى دور الـ16 فى البطولة العربية للأندية بعد الفوز على العربى الكويتى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من البطولة.

ونجح خالد قمر فى خطف هدف التقدم للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 18 بعدما نجح الإيفوارى رزاق سيسيه فى قطع الكرة والانطلاق ليمررها إلى قمر الذى توغل داخل منطقة جزاء العربى الكويتى وسددها فى اتجاه الشباك وحاول مدافعى الفريق الكويتى إخراج الكرة ولكن فى النهاية سكنت شباكهم.

وجاء الهدف الثانى للاتحاد السكندرى بمثابة سيمفونية حيث مرر هشام محمد لاعب وسط زعيم الثغر كرة رائعة على الجانب الأيمن ثم مررت إلى رزاق سيسيه الذى راوغ حارس العربى الكويتى وسددها فى الشباك لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالح فريقه وسط أداء رائع من زعيم الثغر، كان الأخير قد فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله خالد قمر ليتأهل إلى دور الـ16 بالفوز 3 / 0 فى مجموع المباراتين.


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