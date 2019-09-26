الأردن: دول مانحة تعهدت بمساهمات مالية جديدة لـ"الأونروا"

26 سبتمبر 2019 - 10:46 م

كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، عن تعهد ممثلي دول ومؤسسات مانحة بتقديم مساهمات مالية جديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب انتهاء اجتماع وزراي مغلق، بشأن الوكالة، عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.



وقال الوزير الأردني، إن ممثلي الدول والجهات المانحة أكدوا في اجتماعهم على "ضرورة استمرار عمل الأونروا وتقديم الدعم لأنشطتها باعتبارها الضوء الذي لا ينبغي أن يخفت بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".



وتابع: "المجتمع الدولي يقف إلى جانب الأونروا، ولن يسمح بإغلاقها ونحن نعمل مع السويد والاتحاد الأوروبي وشركائنا العرب على ضرورة إيجاد آلية واضحة متوسط الأجل لها بين 3 إلى 5 سنوات تضمن إيجاد تمويل كاف للأونروا".



وتابع: "تعرفون أن مشكلة الأونروا المالية يتم ترحيلها من عام إلى عام، وما نستهدفه الآن هو سد العجز المالي، ولذلك نعمل من خلال الشراكة مع تلك الدول والمؤسسات المانحة على إيجاد آلية تمويلية، وفي ذات الوقت نواصل تفعيل المبادرات الرامية لتحسين الأداء داخل الوكالة".

