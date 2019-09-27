» تفاصيل الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة .

وتوقعت الهيئة: "إن الطقس خلال اليوم الجمعة وغدا السبت وبعد غد الاحد سيكون معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 29 23

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 23

الوجه البحري والقاهرة 33 24

جنوب سيناء والغردقة 35 26

شمال الصعيد 36 24

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 25