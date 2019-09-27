  • الجمعة 27 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:54 م
بحث متقدم
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف للمصريين : اسمعوا كلام الريس

مهند

توقيف قاضية بسبب صورة مع "مهند"

تعدد الزوجات

جمهورية إسلامية ترفض تعدد الزوجات

السيسي

قبطي يوجه رسالة.. والرئيس يرد

أرشيفية

عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات للصيانة

ظريف

أمير سعودي ينشر صورة فاضحة لوزير الخارجية الإيراني

مختار نوح

لهذا السبب أخفي الإخوان شعاراتهم في المظاهرات

سما المصري

سما المصري تستعين بـ"الشيخ الشعرواي" وتثير الجدل

الرياض

بدولة خليجية.. تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة

رئيس السلفادور

صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"

آخر الأخبار

وسيم السيسي
وسيم السيسي

أخبار متعلقة
#

حمدي رزق: "اللي معاه السيسي ميخفش"

#

السيسى: هجوم سريلانكا يستهدف الإنسانية كلها

#

توفيق عكاشة: "السيسي" رئيس خلوق وهذا هو الدليل

الإخوان

السيسي

التليفزيون المصرى



أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن الإذاعات الخارجية والمؤامرات تشبة "الفيروسات والبكتريا"، ولكن لا يصاب بها إلا الشخص الذي مناعته ضعيفة، مشددا على أنه شديد الإيمان بالمخزون الحضاري المصري، ويتجلى هذا المخزون الحضاري في حرب 6 أكتوبر، وفي ثورة 30 يونيو، لأن مصر شعرت بالخطر، وعندما تشعر مصر بالخطر فلا خوف عليها.

وأضاف "السيسي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر تتعرض دائما للهجوم من الصهيونية العالمية لتشوييه الحضارة والتاريخ المصري، والذي لا يستطيعون تشويهه، يدعون أنهم هم من قاموا به، مثل ادعائهم بأنهم بنوا الأهرامات.

وعن دعوات التظاهر التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين قال "السيسي": "هو اللي يختلف مع والده أو والدته يحرق البيت!! تقول عليه إية!! مجنون ولا عاق ولا إية!! الاختلاف وارد، ولكن لا تهدم هذا المنزل، و السيسي والد لكل المصريين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تطاير فستانها أمام الكاميرات..فنانة شهيرة في ورطة
» عمرو أديب : هذه هي خطة الإخوان بالشارع اليوم
» القبلة القاتلة .. احذر منها علي طفلك الرضيع
» "سنن" حرص عليها النبي يوم الجمعة..تعرف عليها
» باحث:"السيسي زي والدك مينفعش لما تختلف معاه تحرق البيت"
» صادم.. حكم راية "مخمور"
» السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة
» شيرين رضا ترقص وتعلق:"عمرو بيغنيلي المقطع دي"
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"
» احذر تناول هذه الأطعمة في الصباح
» مقطع فيديو لمجموعة فنانات يشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:16 م

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية