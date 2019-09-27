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صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

صادم..رئيس دولة يلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

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متابعات-علا خطاب

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سلفي

رئيس السلفادور

أثار رئيس السلفادور ضجة واسعة، حيث لم ينمالك نفسه  فور وقوفه على منصة الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية الـ47 للمنظمة الأممية، وقرر أن يلتقط صورة سلفي أثناء وجوده على المنصة.

وقال الرئيس السلفادوري، ناييب بوكيلي 38 عاما إنه كان لابد له من توثيق هذه اللحظة، لذا لم يتمالك نفسه وفعلها.

وبوكيلي سياسي رجل أعمال من مواليد العاصمة السلفادورية "سان سلفادور" من أب فلسطيني وأم سلفادورية. وينحدر والده، الذي توفى قبل نحو 3 أعوام، من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ورغم جذور بوكيلي 38عاما الفلسطينية إلا أنه أجهض الطموحات المأمولة منه فى مناصرة القضية الفلسطينية بزيارة أجراها إلى إسرائيل، ومشاركته في طقوس يهودية عند حائط البراق.


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