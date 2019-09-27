» عمرو أديب : هذه هي خطة الإخوان بالشارع اليوم

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الإخوان

عمرو أديب

ام بى سى مصر



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد اختراق الجروبات السرية على "الواتساب" التي يقودها الإخواني الهارب هاني صبري، قرر "صبري" أن يولي مسئولية إنشاء جروب جديد لزميل له يدعى أحمد مصطفى واطلقوا عليه "حشد 3".

 وعرض "أديب"، جانب من المحادثات من جروب الحشد الثالث على "الواتساب" المنشأ حديثا، مؤكدًا أن كل جروبات الإخوان تم اختراقها، وأن الإخوان "مرعوبين" ويشعرون أن كل مجموعاتهم تم اختراقها، وكل المعلومات يتم عرضها على قنوات التليفزيون المصري.

ونوه بأن الإخوان داخل هذا الجروب يصفون هذين اليومين بالوقت الفارق، معقبا: "اللي المصريين عملوه اليومين اللي فاتوا والوعي اللي زاد خلاهم مرعوبين أنهم لو معرفوش يعملوا حاجة الموضوع هيكون باظ منهم.. الإخوان خايفيين جدا".

وكشف أديب، أن الإخوان سيقومون بإرسال رسائل بشكل عشوائي للمواطنين عبر "الواتساب" لتحريضهم ضد الدولة، منوها بأن أحمد مصطفى الذي يقود هذا الجروب من مواليد 84، ومقيم بالأردن، مضيفا: "هما عايزين يبعتوا لأغلب الناس رسائل وفيديوهات على الواتساب.. هنقفل ليكم حشد 3، وهنفضل وراكم لحد ما تروحوا في ستين داهية ".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة إلى الإخوان، قائلا: "حشد 3 تم اختراقه أيضا"، موضحا أن الجروب به 19 شخص، معقبا : "خلوا أحمد مصطفى يعمل الجروب التالت لأن هاني أبو دماغ عجباني اتحرق خلاص".

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