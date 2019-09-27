لهذا السبب أخفي الإخوان شعاراتهم في المظاهرات

27 سبتمبر 2019 - 12:22 م





قال مختار نوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان المسلمين تلجأ لإخفاء شعاراتها في المظاهرات الأخيرة لأنهم يريدون تضخيم الحدث وتصويره على أنه جماهيري، ولا يخصهم".



وأضاف "نوح"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران، أنهم يريدون الظهور على أنهم يشاركوا مع الآخرين، ولكنهم لا يستطيعون ذلك، لأن طريقة التربية الإخوانية لا تجعلهم يستطيعون المشاركة مع الآخرين والاختلاف في الرأي.



وتابع عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان المسلمين يمكنهم التضحية بأي أحد، وفي الخلية التي اغتالت الشهيد هشام بركات، فإن رئيسها يحيي موسى، ضحى بشقيق زوجته، وهو كان أحد العناصر الذين تم إعدامهم في القضية.

