سما المصري تستعين بـ"الشيخ الشعرواي" وتثير الجدل

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متابعات-علا خطاب
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ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب.......??????????
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Sep 27, 2019 at 1:54am PDT
ربنا يحمي مصر يااارب واهلها ويبعد عنها كل شر ومكر كل الماكرين ياااارب.......??????????
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Sep 27, 2019 at 1:54am PDT
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