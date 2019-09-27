وزير الأوقاف للمصريين : اسمعوا كلام الريس

27 سبتمبر 2019 - 01:33 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن أهل الباطل والمنافقون موجودون في كل العصور، موضحًا أن سلاح الشائعات والأساطير ليس وليد اليوم، فقد سبق وتعرض بيت النبي – صل الله عليه وسلم - لشائعات.



وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد عبد الوهاب خليل بالشيخ زايد، أن المنافقون موجودن في كل زمان ومكان، فهم يبغون الفتنة، مؤكدا أن مصر بلد الإسلام وستظل، وبلد الأمن والأمان وستظل، وبلد الإيمان وستظل، محذرا من الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد وزير الأوقاف، أن سير مصر في طريق البناء يسر أصدقائها، ويحزن أعدائها، حيث أن مصر عبر تاريخها هى صمام الأمان للدول العربية، وحصن الإسلام، وحصن العروبة".



وتابع، أنه كما يقولون أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمتها إلا المرضى، فالوطن تاج على رؤوس الشرفاء والعقلاء، لا يعرف قيمة الوطن إلا من فقده.

وحذر وزير الأوقاف ، من الانسياق وراء شائعات أعداء الوطن، قائلا: "اسمعوا كلام الريس دول مش عايزينكم تنجحوا "

