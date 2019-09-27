محمد فؤاد: ضيعت فلوسي علي مصر

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السيسي

النهار

محمد فؤاد

أكد الفنان محمد فؤاد أنه أنفق 80% من ثروته حتى الآن فدا مصر، معقبا :"ضيعتي فلوسي علي مصر و شرف عظيم يتمناه كل وطني" .


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه أنفق معظم ثروته لأجل الوطن، ووصل به الحال أنه لم يجد ما يدفعه لمصاريف بناته لاستلام الكتب الدراسية.

وأوضح محمد فؤاد، أنه فوجئ بكمية الشر التي تبثها بعض الناس الذين كانوا يعيشون على أرض مصر، مضيفًا: "الناس دي مولودين في بقهم معلقة دهب، ومش حاسين بحاجة وجايين يتكلموا عن البلد دلوقتي وهي بدأت تنهض وتمشي في الطريق الصحيح".

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