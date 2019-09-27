حداد رسمي علي جاك شيراك في هذه الدولة العربية

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لبنان

سعد الحريري

جاك شيراك

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مذكرة تضمنت إعلان الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الجمعة.

وجاء في المذكرة: "بمناسبة وفاة صديق لبنان الرئيس جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، يعلن الحداد الرسمي نهار الاثنين الواقع في 30 أيلول 2019 خلال مراسم دفنه".

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما. وقال زوج ابنته: "توفي اليوم صباحا الرئيس جاك شيراك محاطا بالمقربين إليه".

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هو سياسي ولد في 29 نوفمبر عام 1932، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدة لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عاما.

وأصبح شيراك رئيسا لفرنسا بعد الفوز بالانتخابات عام 1995 وبقي في السلطة حتى عام 2007 وعام 2011.

 


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