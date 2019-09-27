لوحة لـ "بن سلمان" تقترب من موسوعة جينيس

27 سبتمبر 2019 - 02:42 م

تمكن الفنان صالح العقاري من الانتهاء من أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالخط العربي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر أن تدخل اللوحة الإبداعية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد جهد عامين ، أثمر عن ملامح مبدعة لسمو ولي العهد مع تناسق أسماء مدن ومحافظات المملكة في تناغم غير مسبوق.

واللوحة العملاقة محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ، وطولها 30مترا وعرضها 20مترا، ومرسومة بأسماء مناطق ومدن ومحافظات المملكة بأسلوب فني راقٍ.