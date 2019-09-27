لوحة لـ "بن سلمان" تقترب من موسوعة جينيس

عبد القادر وحيد
تمكن الفنان صالح العقاري من الانتهاء من أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالخط العربي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
ومن المقرر أن تدخل اللوحة الإبداعية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد جهد عامين ، أثمر عن ملامح مبدعة لسمو ولي العهد مع تناسق أسماء مدن ومحافظات المملكة في تناغم غير مسبوق.
واللوحة العملاقة محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ، وطولها 30مترا وعرضها 20مترا، ومرسومة بأسماء مناطق ومدن ومحافظات المملكة بأسلوب فني راقٍ.
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