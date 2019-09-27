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فنانة شهيرة: فكرت في الانتحار بسبب هذا المسلسل

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سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

محمد فضل- متابعات

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انتحار

مسلسل

سوزان نجم الدين

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها عانت كثيراً وقت وفاة والدها الشاعر نجم الدين الصالح، الذي ودعته خلال فترة مرضه بأحد المستشفيات بدمشق، وجاءت إلى مصر لتصوير أول مشاهد مسلسلها «مذكرات سيئة السمعة».

وأوضحت خلال لقاء إذاعي أنها استقبلت الخبر داخل موقع التصوير، وقررت بعدها أن تعود إلى دمشق مرة أخرى، وإنها كانت تشعر أنها لم تلتقَ بوالدها مرة أخرى بعد أن ودعته بالمستشفى.

وأوضحت أن دراستها للهندسة المعمارية كانت سبباً كبيراً لأن تكون منظمة في حياتها بشكل كبير للغاية، وأنها بدأت حياتها الفنية راقصة للفلكلور من خلال فرقة زنوبيا، وأعربت عن حزنها أنها لم تستطع أن توظف موهبة الرقص في أعمالها التمثيلية خاصة أنها ما زالت تواظب علي تدريبات الرقص حتى الآن وتحافظ على لياقتها البدنية.

وأضافت سوزان في لقائها أن أكثر الصفات التي تكرهها بالأشخاص هي الغرور، وأكدت أن أي شخص يتعامل بغرور أمام عينيها يسقط من نظرها تماماً ولا تتعامل معه، وتمنت سوزان أن تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي من حياتنا، لأنها أبعدت الكثيرين من الأشخاص عن بعضهم بعضاً، وكانت سبباً في فتور العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء والأقارب.

وكشفت سوزان نجم الدين أنها فكرت بالانتحار بعد أن قدمت مسلسل شوق بسبب الشخصية التي قدمتها داخل أحداث العمل التي سببت لها حالة من الضغط النفسي الشديد.


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