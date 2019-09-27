أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو

27 سبتمبر 2019 - 07:41 م

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد بيانا أكد فيه أن خروج المصريين لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، يشبه خروجهم فى ثورة 30 يونيو للحفاظ على الدولة المصرية.

وإلى نص البيان:

خروج الشعب المصرى لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة والحفاظ على الدولة المصرية، يذكرنا بخروج المصريين يوم 30 يونيه 2013، عندما خرجوا على قلب وتصميم رجل واحد، بعد أن شعروا بالخطر، فما حدث اليوم ليس جديدا على المصريين، فهم لديهم حس وخبرة سياسية تمتد إلى 7 آلاف سنة، أثبتت أن هذا الشعب سيكون دائما على قلب رجل واحد.

وعبر آلاف السنين تحطمت على أسوار مصر أحلام الغزاة، وهذا ما حدث مع الهكسوس والحملة الصليبية ومع التتار وغيرهم من الغزاة الذين أرادوا اقتحام مصر، لكن أحلامهم ومطامعهم تحطمت على أسوار مصر وعلى صخرة إرادة المصريين، وكانت حائلا أمام وصولهم إلى هذا الهدف، وأفسدت مخططاتهم وبددت أحلامهم، وهذا هو ما حدث أيضًا مع كل حروب الجيل الرابع، سواء كانت حربا بالوكالة، أو حرب شائعات أو أكاذيب أو محاولات نشر الفوضى التى كان الهدف منها هدم الدولة المصرية.

ستبقى مصر قوية وشامخة، والدليل على هذا هو الإنجازات التى تمت على أرضها وما حدث من مواجهة قوية شاملة للإرهاب وتأمين للحدود فى الشرق والغرب والجنوب والقضاء على هذا الوباء الإرهابى فى الداخل والخارج، ولابد أن تستعيد الذاكرة محاولات تدمير المؤسسات وترويع المواطنين.

ولا ينسى الشعب بحسه الإنجازات التى تجرى على أرض الواقع من أجل الأبناء والأحفاد فى المستقبل، وما حققته مصر من شبكة الطرق على أعلى مستوى عالمى والأنفاق وتنمية الصعيد ومحطة الضبعة النووية، إضافة إلى بناء مدن جديدة تساوى عدد عواصم المحافظات، وربط سيناء بالوادى عن طريق الأنفاق.

ومن خرجوا اليوم، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة إنما خرجوا بإرادتهم الحرة، تعبيرا وتأكيدا أن الشعب المصرى الأصيل لن يسمح بأى محاولة للنيل من الدولة والجيش والشرطة أو العودة إلى الوراء لطمس معالم الهوية المصرية أو أى محاولة للتخريب وأن القافلة تسير والعجلة تتقدم ولا عودة للوراء وتشويه الاستقرار والأمن والأمان وعرقلة التطور الاقتصادى وإيقاف قطار المشروعات الضخمة التى تحققت على أرض الواقع.



