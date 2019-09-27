بعد قليل.. المتحدث العسكرى يصدر بيانًا للقوات المسلحة

أعلنت فضائية “إكسترا نيوز”، في عاجل لها، أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سيصدر بيان بعد قليل.

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد التقى طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة، أكد فيها أن الكلية الفنية تعمل على إعداد وتأهيل العناصر البشرية القادرة على التعامل مع نظم التسليح والأجهزة والمعدات الحديثة التي زودت بها أفرع القوات المسلحة في كافة التخصصات، بما يضمن القدرة على تحقيق التفوق والتوازن مع تكنولوجيا التسليح العالمية.