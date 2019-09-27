» مسؤول سعودي يتحرش بموظفة منتقبة.. بيان رسمي يوضح

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تحرش

موظفة

سعودى

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة السعودية، عن موقفها بشأن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ظهرت من خلالها موظفة تعرضت للتحرش من رئيس القسم التي تعمل فيه قبل عدة أشهر، دون أن تأخذ حقها، وفقاً لـ”سبق”.

وقالت “صحة جدة” : “الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ”.

وتابعت: “جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف”، وأكدت “صحة جدة” أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.


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