» الزمالك في ورطة بعد منع بطل السنغال من التدريب

27 سبتمبر 2019 - 08:51 م

رفض مسئولي ملعب بتروسبورت استضافة مران فريق جينيراسيون بطل السنغال، بسبب عدم إبلاغهم من جانب نادي الزمالك بتواجد الفريق الضيف وخوض المران عليه.

وكان النادي الزمالك أعلن تأجيلي مباراة جينيراسيون فوت إلي يوم الأحد ونقلها لملعب “برج العرب”، ولكن النادي السنغالي أعلن تمسكه بإقامة المباراة في موعدها علي ملعب “بتروسبورت” وهدد بتصعيد الأمر إلي فاطمة سامورا ممثلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالاتحاد الإفريقي.

وقام مسئولي الفريق السنغالي بتصوير تواجدهم على أبواب ملعب بتروسبورت اليوم ومنع دخولهم من أجل إثبات حالة ضد نادي الزمالك وإرسالها للاتحاد الأفريقي، ورفض مسؤولي الملعب دخول الفريق لعدم إبلاغ الزمالك بحجز الملعب للفريق الضيف.

وأبلغ مسئولي جينراسيون السنغالي، هيئة استاد برتوسبورت بتواجدهم غدا في الثامنة مساء عند الملعب لخوض المباراة من أجل إثبات حالة، علما أن فريق الزمالك قرر السفر لبرج العرب للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا للمباراة.