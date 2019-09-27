العراق: نرفض تحوّل أراضينا إلى ساحة صراع

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أعرب العراق، الجمعة، عن رفضه أن يتحول إلى ساحة للصراع، مشددا على أن أراضيه "خط أحمر".
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع، حول الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، عقب تهديدات إيرانية باستهداف القوات الأمريكية في العراق.
ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، رفضه أن "يتحول العراق إلى ساحة للصراع بين أي متصارعين".
وأضاف أنّ "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أمريكا (الولايات المتحدة)، والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".
وشدد على أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "دجلة" المحلية، هدد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، باستهداف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرض بلاده لأي اعتداء من قبل واشنطن.
ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة، والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات أبرزها؛ حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة وخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني. -

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