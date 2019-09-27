  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:51 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": ما حدث في مصر اليوم درسا لجماعة الإخوان

السيسي خلال مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

البرلمان

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

أرشيفية

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أرشيفية

بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة

أرشيفية

مفاجأة.. السعودية توقف عملياتها العسكرية في اليمن

أحمد موسى

شاهد.. أحمد موسى يتلقى اتصالًا من شقيق أمير قطر

صلاح

بعد أزمة «صلاح».. «فيفا» يرد على التلاعب في التصويت لجائزة الأفضل

ترامب

الكونجرس يتخذ أخطر خطوة لعزل «ترامب»

أرشيفية

أبو شقة: خروج المصريين لتأييد الرئيس يذكرنا بـ30 يونيو

لافروف يقدم مشروع قانون لتطوير نظام للحد من الأسلحة

عرب وعالم

لافروف
لافروف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذه الحالات تحل فيها الجمعيات الأهلية وتصادر أموالها

#

لهذا السبب.. «الإجراءات الجنائية» مؤجل لدور الانعقاد القادم

#

البرلمان يوافق مبدئيًا على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

#

مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة بنيوزيلندا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن بلاده تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز الحد من الأسلحة.
وقال لافروف متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "أود اليوم أن أعلن، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، تقديمنا مشروع قرار لتعزيز وتطوير نظام الاتفاقات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، وأدعو الجميع إلى مفاوضات بناءة".
وأشار أن "الموافقة على القرار ستكون مساهمة هامة في تهيئة الظروف لنجاح عقد المؤتمر الاستعراضي المقبل بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، العام المقبل".
ولفت وزير الخارجية خلال كلمته إلى أن "الدول الغربية تحاول منع تبلور عالم متعدد الأقطاب وتفرض معاييرها على الجميع".
وأردف أن "هدف المساعي الغربية يتمثل في تبديل أعراف القانون الدولي بقواعد تخدم المصالح الضيقة للدول الغربية، وإعلان الغرب المصدر الوحيد للشرعية".
وتابع: "ويستخدم لهذا الغرض التلاعب بالرأي العام، ونشر معلومات كاذبة ومعايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان، وإسكات وسائل إعلام غير مرغوب فيها".
وأضاف أن "الولايات المتحدة بدأت تتبع نهجا يهدف إلى تدمير قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالتسوية في الشرق الأوسط".
واستطرد: "وتقترح (واشنطن) انتظار ما يسمى بصفقة القرن، وفي الوقت ذاته تقوم بخطوات أحادية الجانب بشأن القدس والجولان، وبذلك بات حل الدولتين مهددا".
وأوضح الوزير الروسي أن "تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المبادرة العربية للسلام على وشك أن يتم إحباطها".
وتابع قائلاً إن "واشنطن لم تنسحب من اتفاق برنامج إيران النووي فحسب، بل وتطالب الآخرين بالرضوخ لقواعد اللعبة الأمريكية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة
» السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة
» واشنطن: الحوثيون جزء من المشكلة ومن الحل في اليمن
» تعرف على أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات اليوم
» الهند تشدد من إجراءاتها الأمنية ضد مسلمي كشمير
» الزمالك في ورطة بعد منع بطل السنغال من التدريب
» مسؤول سعودي يتحرش بموظفة منتقبة.. بيان رسمي يوضح
» محمد رمضان: «استحملوا.. أنا كنت برجع من رمسيس للمنيب مشي»
» بالتفاصيل.. كيف أبهر «مينا مسعود» أسرة «العندليب»؟
» بالفيديو.. حادث سير جديد أعلى محور صفط اللبن
» "القبس": خطر يهدد المواطنين في الكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية