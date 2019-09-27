لبنان.. وزارة المالية تنفي اختراق موقعها الإلكتروني

27 سبتمبر 2019 - 11:00 م

نفت وزارة المالية اللبنانية الجمعة، اختراق موقعها الإلكتروني، عقب إعلان صفحة على "فيسبوك" اختراقها الموقع وتهديدها بنشر ملفات مالية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا عن خرق الموقع الإلكتروني للوزارة، وهذا غير صحيح".

وأوضحت أن البطء الحاصل في الوصول إلى موقع الوزارة يعود للضغط الهائل من قبل رواد الموقع.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت صفحة باسم "Anonymous -LEB" على فيسبوك: "أعزاؤنا في الحكومة اللبنانية، إذا ظننتم أننا نسينا فأنتم مخطئون، بات لدينا داتا (بيانات) الوزارة والملفات المالية كلها وستُسرّب قريبا".

وعقب هذا الإعلان تعطل موقع وزارة المالية لساعات قليلة قبل يعاود العمل بشكل طبيعي.