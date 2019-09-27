اليونان..ارتفاع ضحايا غرق زورق مهاجرين في بحر إيجة

27 سبتمبر 2019 - 11:10 م

ارتفع عدد الجثث، التي تمكن خفر السواحل اليوناني من انتشالها، بعد غرق زورق كان يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة إلى 7 جثث، بعد انتشال 5 مؤخرا.



وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA)، الجمعة، إن خفر السواحل اليوناني انتشل 5 جثث جديدة، ليرتفع عدد ضحايا غرق الزورق إلى 7 قتلى، بينهم 5 أطفال وامرأتان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوكالة غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين قرب جزيرة "أوناسيس" اليونانية.

وأوضحت أن فرق خفر السواحل أنقذت 12 شخصًا، بينهم 4 أطفال و3 نساء، وانتشلت جثتي طفلين.

