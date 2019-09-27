"أديب": ما حدث في مصر اليوم درسا لجماعة الإخوان

27 سبتمبر 2019 - 11:00 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث في مصر اليوم يعتبر درسا لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: «درس للإخوان وقطر وتركيا»، قائلا: «وعي المصريين 10 من 10، والناس عندها ثقة كبيرة في القيادة المصرية».



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، قائلا: «الناس عندها اختيار إنها تنزل ولا متنزلش، والناس راحت شغلها وزاروا بعض النهاردة».



وأكد أن مظاهرات الإخوان اليوم كانت قصيرة ومحدودة، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الغربية، مشيرا الى أن المظاهرات الإخوانية كانت على الطريقة السورية، وهى عبارة عن تجمع عدد محدود من المواطنين في شارع ضيق، مؤكدًا أنها كانت فقط بغرض التصوير لرفع الفيديوهات ونشرها على السوشيال ميديا.



وأوضح "أديب"، أن جماعة الإخوان استغلوا عدد كبير من الأطفال في مظاهراتهم، متسائلا ساخرًا: "أين حموم الإنسان؟"،

