رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

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عقب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، على أزمة محمد صلاح في تصويت أفضل لاعب في العالم قائلا: «محمد صلاح فخر المصريين، وكلنا بنفتخر بيه».
وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المُذاع علي فضائية mbc مصر، قائلا: «فيه بعض المشاكل السابقة اللي سمعتها قبل كدا، وبالنسبة لعملية التصويت في أفضل لاعب كان فيها خطأ ومش متأكد من نوع الخطأ».
وتابع: «مش عايزين نقف كتير عند النقطة دي، وكلنا عارفين قيمة محمد صلاح»، موجها حديثه لـ"صلاح"، قائلا: «المصريين كلهم بيحبوك وبيفتخرروا بيك، أنا ببقي حاسس من قراراتك أنك بتكون واضع المصريين في اعتبارك والمصريين كلهم وراك».


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