  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:53 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

فيفا يرد على اتهامه بالتلاعب بالأصوات لمنع صلاح من الفوز

ريني فايلر

أزمة بين "فايلر" ونجم الأهلي: مش هتلعب عشان وزنك زيادة

مرتضى منصور

مرتضى يكشف عن رئيس الزمالك الجديد بعد رحيله

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن "وائل غنيم"

مؤمن زكريا: الدوري الجديد صعب لهذا لسبب

أطباء ألمانيا يبلغون مؤمن زكريا بمفاجأة عن مرضه المجهول

البدري محمد صلاح

رسالة هامة من حسام البدري لـ"مو صلاح".. هذا ما قاله

مترو السادات

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

عمرو أديب

"أديب": ما حدث في مصر اليوم درسا لجماعة الإخوان

السيسي خلال مؤتمر الشباب

الرئيس السيسي: "معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي"

البرلمان

دعوات برلمانية لتدشين قنوات متخصصة في الرد على «الإخوان»

أزمة بين "فايلر" ونجم الأهلي: مش هتلعب عشان وزنك زيادة

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

جلسة تعارف بين "فايلر" ولجنة التخطيط بالأهلي

#

تأجيل مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

#

دبابة أمام ملعب يثير أزمة بين دولتين

#

مشاجرات بسبب زيادات الأجرة.. من يحمي المواطن من «مافيا الميكروباص»؟

صالح جمعة

فايلر

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي تفاصيل أزمة بين المدير الفني السويسري رينيه فايلر ونجم الفريق صالح جمعة.

وقالت المصادر إن "فايلر" استبعد جمعة من قائمة الفريق التي ستواجه نادي كانو سبورت في مباراة العودة على الرغم من سهولة المباراة ونية الجهاز الفني منح الفرصة للعديد من اللاعبين فيها .

وبينت المصادر إلى أن "فايلر" لن يمنح الفرصة لـ"جمعة" بسبب زيادة وزنه .

وكان الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط المستقيل - قال في ستوديو تحليلي إنه جرى استبعاد صالح جمعة من المباريات لعدم التزامه ، وهي الواقعة التي جعلت مجلس إدارة النادي الأهلي يطلب منه عدم تحليل مباريات الفريق حتى لا تتسرب معلومات على لسانه ، ومن ثم قرر الاستقالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا
» فنان شهير: لما شوفت زوجتي الفنانة افتكرتها راجل
» هذا أغرب ما قاله "علاء ولي الدين" قبل وفاته
» نبيلة عبيد تكشف عن "الوصية" التي ستتركها عند وفاتها
» أحمد السقا يحسم الجدل حول تطليقه لزوجته
» فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء
» أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"
» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة
» السعودية.. إصدار تأشيرات سياحية ودخول حر لمواطني 49 دولة
» واشنطن: الحوثيون جزء من المشكلة ومن الحل في اليمن

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية