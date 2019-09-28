أزمة بين "فايلر" ونجم الأهلي: مش هتلعب عشان وزنك زيادة

28 سبتمبر 2019 - 07:06 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي تفاصيل أزمة بين المدير الفني السويسري رينيه فايلر ونجم الفريق صالح جمعة.



وقالت المصادر إن "فايلر" استبعد جمعة من قائمة الفريق التي ستواجه نادي كانو سبورت في مباراة العودة على الرغم من سهولة المباراة ونية الجهاز الفني منح الفرصة للعديد من اللاعبين فيها .



وبينت المصادر إلى أن "فايلر" لن يمنح الفرصة لـ"جمعة" بسبب زيادة وزنه .



وكان الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط المستقيل - قال في ستوديو تحليلي إنه جرى استبعاد صالح جمعة من المباريات لعدم التزامه ، وهي الواقعة التي جعلت مجلس إدارة النادي الأهلي يطلب منه عدم تحليل مباريات الفريق حتى لا تتسرب معلومات على لسانه ، ومن ثم قرر الاستقالة.



