فيفا يرد على اتهامه بالتلاعب بالأصوات لمنع صلاح من الفوز

28 سبتمبر 2019 - 08:15 ص

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسميا للرد على الاتهامات التي طالته بالتلاعب في التصويت الخاص بجائزة "ذا بيست" والتي طال بعضها نجمنا المصري محمد صلاح.



وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعبي العالم في 2019، متفوقًا على الهولندي فيرجل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأثير جدل كبير بعدما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال التصويت الخاص بالمدير الفني وقائد المنتخب، رغم حجبهما من قبل "فيفا" كما قال المدير الفني للمنتخب السوداني إن التصويت الخاص به تم تغييره، وقال قائد منتخب نيكاراجوا إنه لم يقم بالتصويت، ورغم ذلك ظهر إسمه في نتائج التصويت، مصوتًا لميسي في المركز الأول.

وقال بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم: "فيفا محبط من تلك التقارير الإعلامية التي تساءلت عن مدى نزاهة عملية التصويت المتعلقة بجوائز ذا بيست" وأكمل البيان: "تلك التقارير غير عادلة ومضللة."

وأكمل البيان: "عمليات التصويت الخاصة بكل الجوائز تمت مراقبتها والإشراف عليها من قبل هيئة مستقلة، هي برايس ووتر هاوس كوبرز السويسرية."

وأضاف البيان أن "فيفا" طالب جميع الاتحادات في العالم بتأكيد الأصوات الخاصة بها ورقيًا وإلكترونيًا، وشدد على أنه اشترط أن تكون المستندات الورقية موقعة من المسؤولين عن الاتحادات وكذلك من المصوتين.

وقال "فيفا" إنه والهيئة المستقلة المكلفة بمتابعة عملية التصويت تأكدا من أن كل الأصوات أرسلت تبعًا للقواعد المنصوص عليها، وكذلك في المواعيد المحددة، وهو ما لا يدع مجالًا للشك حول نزاهة النتيجة.

واختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانه بأن أي حالات مخالفة، ورغم أنها لم تؤثر على سير النتيجة، إلا أنه سيفتح تحقيقًا بشأنها.