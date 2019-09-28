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بعد توقف عضلة القلب..

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها

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وصول شاب إلي مستشفي المنصورة لتناوله «سم»
وصول شاب إلي مستشفي المنصورة لتناوله «سم»

متابعات- الدويني فولي

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وفاة

جنة

ضحية تعذيب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها، بعد توقف عضلة القلب، وذلك بالمستشفى الدولي في المنصورة.

وأوضح مكي، أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب والإصابات المتعددة التي كانت تعاني منها ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء عملية بتر لها يوم الخميس الماضي، وسيتم إبداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر 5 سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة، وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللا إرادي، تم صدور قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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