قدّم استقالته لورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

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اوكرانيا

المبعوث الأمريكي

استقالته

قدّم المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر أمس الجمعة استقالته، إثر تلقيه استدعاءً من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وكان من المقرر أن يدلى فولكر ببيان أمام الكونجرس الشهر المقبل في إطار هذا التحقيق.

وكانت مكالمة هاتفية مسربة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دفع فيها ترامب مرارًا وتكرارًا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه.

 وبسبب هذه المكالمة يستند الديمقراطيون في الكونجرس في الإجراءات التي بدأوها في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزل ترامب.

وفي حال ثبت طلب الرئيس الأمريكي، من نظيره الأوكراني، التدخل في مسار الانتخابات المقررة العام المقبل، من خلال طلب التحقيق مع منافسه المحتمل عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإن ترامب قد يواجه العزل.


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