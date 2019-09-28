  • السبت 28 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
السعودية

حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"

مهنة جديدة

مهنة جديدة .. "تدريب العروسة على دخول حفل الزفاف"

الإعلامية قصواء الخلالي

إعلامية لـ السيسي: متسبناش وتسافر تاني يا ريس

وصول شاب إلي مستشفي المنصورة لتناوله «سم»

وفاة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها

الإعلامي أحمد موسي

موسى: الإخوان تدفع لأسر الصعيد 5 آلاف جنيه للنزول

الفيفا

اتحاد الكرة يعتذر لـ" فيفا" عن هذا الأمر

سميح ساويرس

ساويرس: بسكوتكم دا هتوصلونا لمصيبة

مكالمة ترامب

قدّم استقالته لورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب

مظهر شاهين

شاهين يوجه رسالة شكر لـ"الإخوان".. لهذا السبب

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

إجراءات جديدة للبيت الأبيض بخصوص مكالمات ترامب ومحمد بن سلمان

عرب وعالم

بن سلمان وترامب
بن سلمان وترامب

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

#

محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

#

ترامب لـ"بن سلمان": لقد قمت بعمل رائع

أعلن مصدر مسئول في البيت الأبيض أن هناك تقييدًا للوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بالمكالمات مع ولي عهد السعودية، فإن المسئولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، لم يروا أيا من هذه النصوص، وأن نص المكالمات لم يذع نهائيا واصفا إياه بأنه أمر "غير عادي" بعد مكالمة مع شخصية مهمة.

المكالمة (بين ترامب ومحمد بن سلمان) وفقًا للمصدر لم تحتو على أي أسرار حساسة لها علاقة بالأمن القومي، أتت في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يواجه قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا.

وفيما يتعلق بالاتصالات بين ترامب وبوتين، فإنه وفقًا لمسئول سابق في الإدارة الأمريكية قيّد الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني، والتي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد.

ولم يعلق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص المكالمات مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 8 دول توجه دعوة إلى السعودية و"أنصار الله"
» حقيقة نشوب حريق فى "مترو الرياض"
» ظهور نادر لزوجة محمد هنيدي بمهرجان الجونة
» الكشف عن مرض "هنا الزاهد" .. وعملية جراحية قريبا
» فنان شهير: لما شوفت زوجتي الفنانة افتكرتها راجل
» هذا أغرب ما قاله "علاء ولي الدين" قبل وفاته
» نبيلة عبيد تكشف عن "الوصية" التي ستتركها عند وفاتها
» أحمد السقا يحسم الجدل حول تطليقه لزوجته
» فنان كبير: "محمد على متخلف ومجنون ..وغاوي شهرة"
» تعليق ناري لـ"أديب" على حادث كمين التفاحة بسيناء
» أحمد موسى: "المقاول الهارب حرامي وخائن للوطن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:28

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية