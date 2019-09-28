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هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني بنيويورك.. لهذا السبب

عرب وعالم

عمران خان
عمران خان

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طائرة

هبوط اضطراري

رئيس الوزراء الباكستانى

عمران خان

اضطرت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، للعودة إلى مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

وذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقًا للقناة، تم اكتشاف عطل فني بسيط على بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.

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