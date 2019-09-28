تدوينة مثيرة لنجل مبارك عن هذا الرئيس

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث علق فيها عن وفاة الرئيس الفرنسي، جاك شيراك.

وأرفق علاء مع التغريدة صور تجمع والده والرئيس الفرنسي، وهي يحيه بحرارة، معلقًا عليها: "تعلن فرنسا اليوم حدادًا وطنيًا على رجل فرنسي عظيم ورجل دولة قوي، الرئيس الأسبق جاك شيراك، أعمق وأخلص التعازي لعائلته وأصدقائه، رحمه الله".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "والله راجل محترم وما زال في قلوبنا، من الشخصيات التاريخية، منور الدنيا يا أستاذ علاء طمنا على الرئيس مبارك أرجوك، دي حقيقة لا يمكن ‘نكارها".

وقد توفي شيراك، صباح أول أمس الخميس، عن 86 عاما، وانتخب الراحل لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.