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«الخارجية» تنفى اعتقال أي شخص بسبب انتقاده الحكومة

الحياة السياسية

المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ

علي محمود

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رفضت الخارجية بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زعم شن حملة اعتقالات واسعة النطاق على خلفية دعوات للتظاهر يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ- في بيان اليوم السبت-، أنه "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة في ما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وشدد المتحدث، على أن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات "غير موثقة" والادعاءات الواردة فيه مبنية على "فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة"، قائلاً إن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام "يعكس عدم المهنية".

وقال حافظ، إن ما يتخذ من الإجراءات إزاء أي شخص في مصر يأتي "بموجب القانون ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار الشفافية والوضوح".

وتابع: "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وذكر أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".


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