ليفربول مهدد بالاستبعاد من كأس كاراباو

28 سبتمبر 2019 - 11:49 ص

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول، يواجه خطر الإقصاء من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، بسبب مشاركة أحد اللاعبين غير المؤهلين أمام فريق ميلتون كينز دونز.

وكان ليفربول تأهل لدور الـ16 في كأس كاراباو بعدما حقق الفوز على ميلتون كينيز دونز بنتيجة (2-0)، في مباراة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب للريدز.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح تحقيقاً ضد نادي ليفربول بسبب مشاركة أحد اللاعبين الغير مؤهلين للعب في البطولة خلال مباراة ميلتون كينز دونز.

ولم تكشف الشبكة البريطانية عن هوية اللاعب الذي لم يحق له المشاركة في اللقاء، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية قالت أن اللاعب الإسباني بيدرو شيريفيلا هو اللاعب المعني بالواقعة.

وقال المتحدث الرسمي لنادي ليفربول عن الواقعة: "النادي مدرك لوجود مشكلة إدارية محتملة تتعلق بأحد لاعبينا".

وأضاف: "نحن نعمل مع السلطات المعنية من أجل إثبات وقائع الواقعة، ولن نعلق على هذا الأمر حتى تكتمل هذه العملية".

ويواجه الريدز خطر الإقصاء من البطولة على الرغم من تأهله، إلا أنه قد يفلت من عقوبة الإقصاء ويقرر الاتحاد الإنجليزي تغريمه مالياً فقط، مثلما حدث مع فريق سندرلاند الإنجليزي في عام 2014 عندما أشرك اللاعب الكوري الجنوبي جي دونج وون، دون الحصول على البطاقة الدولية للاعب.

يذكر أن قرعة دور الـ16 بكأس كاراباو أوقعت ليفربول فى مواجهة أرسنال في نهاية شهر أكتوبر المقبل.