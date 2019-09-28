محاورة الرئيس: الشعب بيحبك يا ريس لكنه ُمْرهق

28 سبتمبر 2019 - 11:54 ص





عقبت المخرجة ساندرا نشأت، على الفيلم الذي قامت بتسجيله عن رأي الشعب المصري في محاولات جماعة الإخوان إعادة نشر الفوضى والأكاذيب، قائلة: "نزلت عشان كان في حملة ضدنا.. وكنت لازم أنزل الشارع عشان أعرف رأي الناس".



وأضافت "نشأت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة "صدى البلد"،: "قضيت ساعتين فى تسجيل الفيلم حتى أخرج بما يريده الناس"، مشيرة إلى أن الطرف الثاني المعادي للدولة صوته أقبح وأعنف بشكل كبير بينما الطرف الثاني صوته ضعيف.



وتابعت المخرجة: "صوت الشارع المصري الحقيقي يختلف عن صوت السوشيال ميديا وما يروج من أكاذيب وادعاءات على البلد"، متابعة: سجلت ساعتين وحاولت في الفيلم أن أخرج بالحالة الحقيقية في الشارع".



وأكملت: "ما شاهدته في الشارع أن الشعب المصري محب وواثق في الرئيس السيسي ولكنه مرهق بسبب متاعب الحياة"، مؤكدة أن الشعب يرفض الطريقة التي يتحدث بها ".

