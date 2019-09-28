قبلة هند صبري لزوجها تشعل مواقع التواصل

فاجأت الممثلة هند صبري، جمهورها، بتعبيرها عن حبها لزوجها أحمد الشريف في ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة أكثر من مرة.

ويعد تكريم هند صبري أمام الجماهير وفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وجهت تحية خاصة لزوجها قائلة: "أحبك، ولولا دعمك ما كنت لأقف هنا".

وفي الكواليس على السجادة الحمراء التقطت الكاميرات صورة لهند صبري وهي تقبل زوجها.

يذكر أن هند صبري متزوجة من أحمد الشريف منذ عام 2008، وأنجبت منه ابنتين هما عليا وليلى.

من ناحية أخرى، يعرض لهند صبري حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2" بالسينمات، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما تجاوزـ الـ 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه بالسينمات يوم 25 يوليو الماضي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، ‏شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد ‎ .