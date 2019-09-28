إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى «خلية ميكروباص حلوان»
قضايا وحوادث
إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى لاغتصاب سيدة
وكالات - الدويني فولي
28 سبتمبر 2019 - 01:11 م
أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق 7 متهمين للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا «خلية ميكروباص حلوان».
وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين بالقضية والبالغ عددهم 32 متهًا.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.
كما وجهت لهم النيابة اتهامات باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، فضلا عن اتهام باغتيال أمين شرطة أحمد فاوي، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه وذلك في 6 أبريل 2016.