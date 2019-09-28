إعلامى شهير لـ شيرين: "خلاص عفونا عنك"

وجه الإعلامي، تامر أمين، رسالة مؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب حفلها الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي وهي تتحدث عن مصر وبكائها بعد صعود زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح وتحدثه عن دعمهما لمصر والرئيس، عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري ورفضهما لأي أعمال تهدد أمن الوطن.

علق الإعلامي تامر أمين على هذا الموقف في برنامجه ”آخر النهار” والمذاع على قناة "النهار" الفضائية وأشاد بهما، قائًلا: ة"حركة لطيفة وموقف محترم من هذا الثنائي الجميل وأرجو أن شيرين متبقاش زعلانة مني والله كلامي كله كان لمصلحتها" .

وأضاف تامر أمين: "إيه الحلاوة دي.. الأهم من اللي قولتيه إنتي وزوجك هي دموعك الغالية اللي كنتي بتحاولي تداريها.. دي دموع صادقة تؤكد إنك بتحبي البلد وعفا الله عما سلف" .

واختتم حديثه قائلا: "وأنا قولت الكلام ده حتى في عز انتقادي ليكي كنت كل مرة بقول أنا عارف شيرين مش قصدها فكنت بقول متتكلميش غني بس.. لكن إذا كان كلامك انتي وجوزك بالمنظر ده فحتى لو هتغلطي أنا قابل طالما مشاعر صادقة كده "